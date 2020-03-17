Десяти южноуральцам вынесли приговор за продажу наркотиков под видом духов

В банде парфюмеров были и женщины.

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В Челябинске суд вынес приговор десятерым жителям региона. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном и особо крупном размера.

С февраля по май 2017 года соучастники продавали наркотики на территории Челябинской области. Для этого был создан специальный интернет-магазин. Из незаконного оборота изъято свыше 4 кг синтетических наркотиков.

«Виновным назначено наказание от 7 до 13 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, двум женщинам — в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, организатору канала поставки — 23 года. Сеть разрослась по всей стране, в деле замешаны 49 человек. Судить их будут группами.