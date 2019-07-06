В Челябинской области задержали мужчину, нелегально хранившего оружие

Задержанный не раз высказывал в Интернете экстремистские лозунги.

В Челябинской области сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД области совместно с сотрудниками УФСБ региона задержали мужчину, который хранил у себя дома целый арсенал холодного и огнестрельного оружия.

Южноуралец 1994 года рождения не раз высказывал свои экстремистские лозунги в Интернете, из-за чего и привлёк внимание органов. Помимо огнестрельного и холодного оружия задержанный хранил в доме патроны разного калибра, различные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья. Многие устройства мужчина изготавливал сам из подручных средств.

«По данному факту возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и части 1 статьи 223 «незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения, а равно незаконное изготовление боеприпасов» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкциями указанных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех и пяти лет соответственно», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в главном управлении МВД России по Челябинской области.

Но на этом «послужной список» экстремиста не заканчивается. По словам нашего источника, мужчина при задержании угрожал сотрудникам органов. А помимо большого арсенала нелегального оружия южноуралец хранил взрывчатые вещества и запрещённую литературу.

На данный момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Следствие уже подало ходатайство для избрания задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу в суд. Ведется дальнейшее расследование уголовного дела.