/ Мужчина с татуировкой змеи найден в Челябинской области

Николая Токарева разыскивали с 25 февраля.

В Челябинской области завершился поиск мужчины с татуировкой в виде змеи на правой руке. С 25 февраля 2019 года его искали родные и близкие. Информацию о пропаже Николая Токарева разместили в социальных сетях, ей поделились около двухсот человек.

Отметим, что мужчина ушел из дома в Металлургическом районе Челябинска и не выходил на связь с родственниками восемь дней.

Информация о том, что Николай Токарев найден живым, была опубликована в группе во «ВКонтакте» «Легион-СПАС».

Напомним, что в Челябинской области уже неделю разыскивают девушку с асимметрией лица.