В инциденте с надругательством над мальчиком в больнице разбирается детский омбудсмен региона

История из Магнитогорска была опубликована в соцсетях, к делу подключилась Евгения Майорова.

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Пользователи социальных сетей из Челябинской области встревожены историей, которую опубликовали в одном из местных пабликов. Текст поста гласит, что семилетний мальчик стал свидетелем домогательства шестнадцатилетнего подростка до девятилетнего мальчика. Это произошло в медицинском учреждении Магнитогорска, где проходили лечение мальчики. Родители ребенка, который рассказал им об увиденном, обратились в полицию.

К истории подключилась уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова.

«На сегодняшний день проводится проверка, как со стороны правоохранительных органов, так и собственная служебная проверка в больнице. Я разговаривала с главным врачом больницы. Услышала абсолютное понимание важности всей ситуации и проводимой в этом отношении работы с персоналом», — сообщает детский омбудсмен на своей странице в социальных сетях.

Родителям детей была предложена психологическая помощь, но они отказались от помощи социальных служб, решив организовать работу с психологом самостоятельно.

Отметим, что Следственным комитетом РФ по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

«По данным следствия, 25 марта текущего года обвиняемый совершил преступление против половой неприкосновенности 9-летнего мальчика. По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.

Ведомство продолжает расследование уголовного дела.