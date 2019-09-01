Под Саткой пропала туристическая группа

Среди пропавших есть шестеро подростков.

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В национальном парке «Зюраткуль» пропала туристическая группа с подростками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

По предварительной информации, вчера, 31 августа, тургруппа, из двух взрослых и шестерых подростков, отправилась в поход от озера Зюраткуль до горы Нургуш. Возвращаясь обратно, компания сбилась с пути из-за тумана и заблудилась в лесу. Старший из группы смог связаться с сотрудниками нацпарка и сообщил видимые ориентиры, после чего были начаты совместные с поисковым-спасательным отрядом Златоуста. У туристов есть соответствующая погоде одежда, а также еда.

«Для поиска задействовано 39 человек и 15 единиц техники (в том числе 7 квадроциклов), в том числе от МЧС России - 10 человек, 4 ед. техники (в т.ч. 2 квадроцикла). Поисковые работы осуществляют сотрудники 1 отряда Федеральной противопожарной службы, поисково-спасательные отряды г. Златоуста и г. Усть-Катава, полиция и работники национального парка «Зюраткуль»», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» сотрудник пресс-службы МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.

Также по информации пресс-службы ведомства, сегодня, 1 сентября, в 11:30 группа найдена сотрудниками поискового отряда. Их состояние оценивается как удовлетворительное.