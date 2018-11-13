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/ Эволюцию транспорта Деда Мороза покажут в челябинском почтовом музее

Эволюцию транспорта Деда Мороза покажут в челябинском почтовом музее

Так отпразднуют день рождения зимнего волшебника.
сегодня в 16:54
  |  Общество

Зимний праздник в середине ноября отпразднуют в Челябинском музее почтовой связи. Там организовали мероприятие ко дню рождения Деда Мороза. Гости праздника увидят почтовые открытки, которые в канун Нового года рассылались по всей территории СССР. По ним даже можно проследить эволюцию транспорта зимнего волшебника: он мчался к детям на лошадиной тройке, на автомобиле и даже на ракете. Кроме того, челябинцам расскажут о досуге Деда Мороза.

На мероприятии, посвященном дню рождения зимнего волшебника, будет присутствовать сам виновник торжества. Свои именины обладатель посоха и длинной бороды отметит в компании участников творческого конкурса на лучшую открытку для Деда Мороза, организованного Челябинским филиалом Почты России. В адрес оргкомитета пришло больше сотни работ. Авторов лучших открыток Дед Мороз наградит призами и подарками. А после — пригласит всех участников мероприятия на чаепитие. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Чтобы поучаствовать в празднике, достаточно прийти 16 ноября в музей почтовой связи (проспект Ленина, 64) в 11:00. Выставка открыток с Дедом Морозом будет работать до конца года.

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