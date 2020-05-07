Челябинский музей изобразительных искусств покажет «Победу крупным планом»

Южноуральцы смогут посмотреть на картину Кукрыниксов не выходя из дома.

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В преддверии дня победы жители Челябинской области смогут посмотреть на знаменитую картину Кукрыниксов «Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии». Причём, чтобы насладиться полотном, не нужно будет выходить из дома, поскольку картину покажут в режиме онлайн.



Виртуальную экспозицию организует челябинский государственный музей изобразительных искусств. Зрители смогут не только детально рассмотреть картину, но и найти дополнительную информацию об участниках события, процессе подготовки церемонии и другие сведения. Также в интерактивном гиде имеются текстовые, документальные фото-, аудио- и видеоматериалы.

«С 1951 года выдающееся произведение Кукрыниксов передано в челябинскую Картинную галерею, что для города и музея стало невероятным везением. Мультимедийный проект „Победа крупным планом“ позволяет каждому желающему, вне зависимости от его местонахождения, узнать детали этого судьбоносного для всего мира дня на основе картины из фондов челябинского музея. При документальной достоверности живописное произведение не копирует кадры фотохроники, а несет в себе особую художественную правду»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе музея изобразительных искусств.

Отметим, что помимо интерактивной экспозиции музей изобразительных искусств подготовил цикл лекций посвященных героизму и победам русской армии, патриотизму. Прослушать их можно в течение всей праздничной недели в аккаунтах музея в социальных сетях.