/ Мусоровозы круглосуточно вывозят отходы из челябинских дворов

Современные автомобили перекрыли возникший дефицит машин для перевозчиков.

Ежедневно в Челябинске должна вывозиться тысяча тонн мусора. В начале недели норму выполнить не получалось, так как часть перевозчиков расторгла договоры с организациями, занимающимися ТБО, а новые подрядчики еще не выучили город. Была проблема и с большим количеством старых контейнеров, выгрузить отходы из которых в современные мусоровозы оказалось проблематично. До конца следующей недели все баки заменят на новые, удобные и с большей вместимостью. Челябинцев же волнует вопрос, когда исчезнут мусорные завалы. Глава ЦКС утверждает, что уже в это воскресенье, 23 сентября.

В беспрецедентно сложных условиях компания приступает к работе в Челябинске. На улицах Челябинска будут работать 35 единиц высокоэффективной техники, которые с лихвой покроют дефицит в 48 машин. Несмотря на предпринятые оперативно усилия, сохраняется отставание от графика вывоза, техника работает и в ночное время. В этой связи полигон в Полетаево работает практически в круглосуточном режиме. К примеру, во вторник последний мусоровоз приехал в 23.30. — рассказал директор ООО «ЦКС» Алексей Бубнов.

Отходы у перевозчиков принимаются без оплаты, поскольку полигону «Полетаево» предоставлена субсидия. Так что «ЦКС» работает по старым тарифам, и челябинцы могут не бояться увеличения платы за вывоз ТБО.