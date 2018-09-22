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/ Мусоровозы круглосуточно вывозят отходы из челябинских дворов

Мусоровозы круглосуточно вывозят отходы из челябинских дворов

Современные автомобили перекрыли возникший дефицит машин для перевозчиков.
сегодня в 11:53
  |  Общество

Ежедневно в Челябинске должна вывозиться тысяча тонн мусора. В начале недели норму выполнить не получалось, так как часть перевозчиков расторгла договоры с организациями, занимающимися ТБО, а новые подрядчики еще не выучили город. Была проблема и с большим количеством старых контейнеров, выгрузить отходы из которых в современные мусоровозы оказалось проблематично. До конца следующей недели все баки заменят на новые, удобные и с большей вместимостью. Челябинцев же волнует вопрос, когда исчезнут мусорные завалы. Глава ЦКС утверждает, что уже в это воскресенье, 23 сентября.

В беспрецедентно сложных условиях компания приступает к работе в Челябинске. На улицах Челябинска будут работать 35 единиц высокоэффективной техники, которые с лихвой покроют дефицит в 48 машин. Несмотря на предпринятые оперативно усилия, сохраняется отставание от графика вывоза, техника работает и в ночное время. В этой связи полигон в Полетаево работает практически в круглосуточном режиме. К примеру, во вторник последний мусоровоз приехал в 23.30. — рассказал директор ООО «ЦКС» Алексей Бубнов.

Отходы у перевозчиков принимаются без оплаты, поскольку полигону «Полетаево» предоставлена субсидия. Так что «ЦКС» работает по старым тарифам, и челябинцы могут не бояться увеличения платы за вывоз ТБО.

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Комментарии

Светлана
12:09, 22.09.2018
Радость челябинцам - горе полетаевцам. Там убудет, у нас прибудет. Будем вечно помнить главных радетелей за мусор в Полетаево. Вот, как в церковь ходим,так свечки им ставим. За что,уж сами догадайтесь.

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