/ Виновникам мусорного коллапса пригрозили уголовными делами

Ситуация на контроле у прокуратуры.

Ситуацию с мусорным коллапсом в Челябинске держит на контроле прокуратура. Ранее надзорный орган объявлял предостережение руководству МУП «ГорЭкоЦентр». Собранных материалов может быть достаточно для возбуждения уголовного дела. Под статью может попасть и ООО «ГорЭкоЦентр+».

Прокуратура направляет в следственный комитет материалы для возбуждения уголовных дел против перевозчиков. Предполагается статья «Халатность» в отношении МУП «ГорЭкоЦентр» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» на ООО «ГорЭкоЦентр+». — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Сейчас МУП продолжает работу с помощью ЦКС, но под другим началом. Исполняет обязанности руководителя Дмитрий Никишин, ранее возглавлявший отдел управления отходами и контроля управления экологии и природопользования Челябинска. Что касается ООО «ГорЭкоЦентр+», деятельность приостановлена, но контракт не расторгнут.

Не возбраняется возвращение на рынок работы компании ООО «ГорЭкоЦентр+». Работу они приостановили, но у них есть публичные договоры. Мы предлагаем им вернуться. — сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Градоначальник уверен, что уже к середине следующей недели ситуация будет исправлена. По его словам, администрация дает 10 дней на решение проблем, но уже к пятнице все «острые» участки должны быть очищены.