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Челябинцев заставят сортировать мусор

В южноуральской столице перейдут на двухконтейнерную систему.
вчера в 19:40
  |  Общество

Раздельный сбор мусора планируют ввести в Челябинске. Предполагается, что нововведение заработает уже в следующем году. Специальные контейнеры появятся прямо во дворах. В один попросят скидывать бытовые отходы, а во второй — вторсырье.

Будут курсировать две разные машины. Та, которая забирает вторсырье, сразу отправит его на переработку. Это поможет перерабатывать больше мусора. — сообщил член экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков.

Такой подход — абсолютно новый опыт для большинства челябинцев. Специалисты предполагают, что горожанам потребуется несколько лет на адаптацию и переход. Кроме того, камнем преткновения к решению проблемы могут стать мусоропроводы, которые есть в большинстве домов выше пяти этажей.

Сейчас тенденция такая, что дома проводят общие собрания собственников и принимают решения о заваривании мусоропроводов, блокировании мусороприемных камер. Так удается избавиться от специфических запахов, животных с насекомым тоже нет, становится чище. Но это скорее исключение, чем правило, и за год-два-три не получится научить людей сортировать мусор. — рассказала Business FM финансовый директор ООО «ДЕЗ Калининского Района» Светлана Просекова.

При этом, эксперты утверждают: решение о заваривании мусоропровода должно быть добровольным. Это поможет избежать «протестов» населения в виде мусора, оставленного в подъездах или возле них.

Потренироваться в раздельном сборе мусора челябинцы могут уже сейчас. Зачем это делать и куда отвозить отсортированные отходы, читайте здесь.

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