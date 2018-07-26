/ Обменять мусор на сувениры предлагают туристам «Таганая»

Акция поможет привести в порядок территорию национального парка.

Туристам в национальном парке «Таганай» предложили стать еще внимательнее по отношению к природе. Всех, кто отправляется в горы, просят собирать мусор за собой и нерадивыми туристами, уже прошедшими этот маршрут. В визит-центре даже выдается специальный пакет под эти нужды. Акцию назвали «Забери свой мусор с собой». Пакет действительно нужно принести назад, а в награду за труды предлагают взять брендированную ручку или магнитик с видами «Таганая».

В парке вообще ничего нельзя выбрасывать. Зачем идти по траве и бросать под ноги фантики из-под конфет, которые будут разлагаться столетиями? Зачем бросать синтетические салфетки? Унесите из нацпарка. Мы что только не находим на тропах — пластиковую посуду, старые салфетки. Мы даже подготовили в визит-центре условные наглядные пособия, которые назвали «Набор неправильного туриста» и «Набор правильного туриста». — рассказала сайту «Первый областной» специалист по связям с общественностью НП «Таганай» Инна Гладышева.

Правильный турист, утверждают в национальном парке, берут с собой многоразовые контейнеры для еды и для воды, туалетную бумагу и салфетки, горчицу или соду, чтобы мыть посуду. Неправильный турист берет с собой и оставляет на природе кучу пластика. За это предусмотрен штраф в 3 тысячи рублей.

В национальном парке «Таганай» даже позаботились об утилизации самых опасных предметов — батареек, ртутных ламп и градусников. Прямо на входе в визит-центр стоит эко-контейнер под них.

Добавим, что заядлые туристы и постоянные посетители парка давно соблюдают простые правила обращения с мусором, даже без награды в виде магнитов или ручек. Следовать их примеру призывают каждого, кто пришел в национальный парк «Таганай».