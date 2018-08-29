/ Челябинцев приглашают поучаствовать в массовых стартах по сбору мусора

«Чистые игры» приурочены к экопразднику.

Экологическая акция в необычном формате пройдет в Челябинске в субботу, 15 сентября. В этот день горожан приглашают к участию в «Чистых играх». Задача претендентов на Кубок чистоты проста: им необходимо собрать и рассортировать как можно больше отходов на заданном участке. Самая результативная команда получит награду. Отдельно выделена номинация на самую необычную находку.

Мы хотим, чтобы уборка мусора превратилась в спортивный праздник, объединяющий людей. Не надо думать, что это скучно! Вы можете присоединиться к «Чистым играм» в этот день или самим их провести! — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

Дата проведения праздника порядка выбрана неслучайно. Именно 15 сентября ежегодно проходит всемирный День чистоты. Главным информационным партнером экоакции является сайт «Первый областной».

Челябинск уже не в первый раз принимает участие в «Чистых играх». Активисты навели порядок на прибрежных территориях озера Смолино, Шершневского водохранилища, а также очистили берег реки Миасс. Также к акции в разное время присоединились Озерск, Миасс и другие муниципалитеты.