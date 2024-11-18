Муслим Магомаев, Виктор Цой, Владимир Высоцкий: чьи автографы продают в Челябинской области

Цена за коллекционные памятные подписи доходит до пяти миллионов

Зачастую автографы у известных личностей берут на память, а у кого-то даже получается на этом зарабатывать. В Златоусте, например, за 25 тысяч рублей продается автограф Муслима Магомаева. Корреспондент ИА «Первое областное» поинтересовалась, какие еще памятные подписи можно приобрести в регионе.

Цена самого дорогого автографа в Челябинской области — пять миллионов рублей. Сам товар выглядит, как фальшивая пятитысячная купюра с амбициозной надписью «Когда-нибудь продадите эту бумажку с моим автографом за пять миллионов рублей». Автограф, кстати, неизвестной художницы Дарьи. Продавцу желаем удачи.





Второе по стоимости место занимает электрогитара «Урал» с автографом ВИА «Ариэль» стоимостью 999 тысяч рублей. В описании указано, что на музыкальном инструменте есть подписи Валерия Ярушина, Льва Гурова, Ростислава Геппа, Александра Тибелиуса, Бориса Каплуна.





В этом месяце группа «Ариэль» выступила на двух крупных мероприятиях:II Русском экономическом форуме и Южно-Уральском гражданском форме. Зрители встретили мэтров с большим теплом.

Третье по стоимости место занимает билет на концерт группы «Кино» с подписями всех участников. В описании автор указывает, что автографы всех членов группы кроме Виктора Цоя были получены в 1987 году на концерте в актовом зале ЧПИ в Челябинске. А подпись Цоя удалось получить на следующий день в ДК «Монолит», где собирался клуб филофонистов.





«Билет на концерт сделан из открытки c печатью клуба филофонистов, который был организатором концерта. Открытка выпущена в 1986 году. Это оригинал в единственном экземпляре в мире», — пишет продавец.

За уникальный лот он просит 295 тысяч рублей.

Четвертое по стоимости место занимает автограф шотландской рок-группы «Назарет», которая в 1998 году ездила в тур по России. В Челябинске они выступали в ДС «Юность». Продавец просит за билет с подписями четырех участников группы 150 тысяч рублей.





Замыкает пятерку самых дорогих автограф Юрия Шатунова. Он был получен в 2012 году на концерте в Челябинске. Стоимость автографа — 100 тысяч рублей.





Мы решили не останавливаться на пяти самых дорогих автографах и посмотрели, что еще интересного предлагают челябинские коллекционеры на «Авито». Столица Южного Урала — город хоккея, поэтому не удивительно, что на сайте продают большое количество фанатской атрибутики с подписями спортсменов.





Автограф Муслима Магомаева и Тамары Синявской продают в Златоусте. Пара прожила вместе 34 года. Именно Тамаре Синявской легендарный певец посвятил свою знаменитую песню «Мелодия». Как говорил артист, он влюбился в Тамару с первого взгляда и обращался к ней «Ты — моя мелодия».

Листок с их подписями предлагают приобрести за 25 тысяч рублей.





Еще в Челябинской области продают автографы Егора Летова, Филипа Киркорова, группы Tokio Hotel. Также на просторах сайта нашлись книги с подписями Анатолия Карпова и Владимира Высоцкого.





Жетоны и настольные медали с автографами космонавтов «Союз-Аполлон» продают челябинские коллекционеры. «Союз-Аполлон» — это программа совместного экспериментального пилотируемого полёта советского космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля «Аполлон».





В состав экипажа «Союза» входили Алексей Леонов и Валерий Кубасов. На борту «Аполлона» был экипаж из трех человек: Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон. Продавец пишет, что за 2800 рублей можно получить фото, жетоны и автографы космонавтов.

Также нашлись такие продавцы, которые решили заработать на автографе Екатерины Мизулиной. Она в октябре 2024 года приезжала бесплатнуювстречу с молодежью Челябинской области. За ее автограф молодые «предприниматели» просят 100 тысяч рублей.





Еще из интересного: за 200 рублей в Челябинске продают две дореволюционные гравюры Ивана Тургенева, которые, кстати, тоже с автографами.



