Челябинский ансамбль «Ариэль» презентовал новый альбом «Город Че»

Пластинка посвящена юбилеям коллектива и Челябинской области

ВИА «Ариэль» в год своего 55-летия выпустил 21-й альбом. Назвали его «Город Че». Презентация пластинки состоялась на сцене Концертного зала имени С. С. Прокофьева. Альбом посвящен еще и 90-летию Челябинской области, сообщает ИА «Первое областное».

«Выход „Города Че“ мы приурочили под юбилейный год — в 2024-м наша родная Челябинская область отмечает 90 лет. И наша новая программа полна хорошо известных каждому ее жителю песен-символов — „Столица Южного Урала“, „Гимн ХК „Трактор“, „Радио „Южный Урал“ и других, прославляющих регион и наших земляков», — говорит художественный руководитель ВИА «Ариэль» Ростислав Гепп.





Презентацию альбома посетила учредитель Фонда 2020 и общественный деятель Ирина Текслер.

«„Ариэль“ достоин самых больших поздравлений. ВИА прославляет нашу Челябинскую область. На мероприятие, которое мы хотим провести с шиком, зовем наших прославленных артистов. Они не оставляют свою творческую деятельность, продолжают поражать нас своим творчеством», — отмечает Ирина Текслер.





Она также передала слова губернатора Челябинской области. Алексей Текслер помнит, как в его 10 лет родители собирались в Челябинскую филармонию на концерт «Ариэля».

«Мама волновалась, наряжалась. Сегодня тоже наряжалась. И сегодня жена идет, тоже волнуется, и тоже на концерт группы „Ариэль“. Я хочу пожелать, чтобы наши дети и внуки продолжали ходить в Челябинскую филармонию на концерт группы „Ариэль“», — передала слова главы региона Ирина Текслер.

Участие в создании альбома принимали челябинский автор песен и продюсер Игорь Кривопалов-Москвин, бывший челябинский поэт, а ныне успешный столичный драматург Константин Рубинский, аранжировщик Владимир Батраков. Пели все участники группы: Ростислав Гепп, Борис Каплун, Александр Тибелиус, Олег Гордеев.







«Мы хотели подарить землякам и вообще всем нашим слушателям праздник. Старались, чтобы в сложное время люди услышали песни, полные оптимизма и любви, а если есть в каких-то композициях грусть, то светлая, с твердой надеждой на будущее счастье. Именно этим лиричным оптимизмом нас и подкупило творчество Игоря Кривопалова-Москвина, поэтому мы начали с ним сотрудничество, вылившееся вскоре в цельную музыкальную программу», — поясняет Борис Каплун.

Альбом «Город Че» выпустили на виниле и в формате CD. После презентации новинка будет доступна для скачивания в интернете.