Встреча с Екатериной Мизулиной в Челябинске началась с разговора о детях

﻿Подростки задают вопросы главе «Лиги безопасного интернета»

Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина 3 октября встречается с молодежью Челябинской области.

«Не ленитесь потратить 3—5 минут, чтобы включить все настройки безопасности в ваших социальных сетях и в ваших гаджетах», — эти слова были одни из первых после выхода на сцену Екатерины Мизулиной.

Студенты и школьники встретили главу «Лиги безопасного интернета» громко. Ребята подготовили вопросы, чтобы задать их в рамках «открытого микрофона».

Начали с разговора о молодых родителях и детях. Надо ли уговаривать девушек рожать детей?

Екатерина отвечает, что ребенок не будет мешать, а государство должно поддерживать молодых ребят, которые хотят создать семью. Надо помогать молодым с жильем, с доступной ипотекой. Помогать найти достойную работу. Материальный вопрос — ключевой.

Мы уже привыкли к тому, что существует материнский капитал. А это была идея президента, в других странах нет такой меры поддержки, напомнила Екатерина.

«Это серьезная стартовая финансовая подушка, он ведь сильно поддержал семьи. И поэтому мы видим такое количество ребят сегодня в школах. Нужно двигаться дальше, и все будет хорошо», — сказала Екатерина Мизулина.

Дальше разговор пошел об образовании в целом и ЕГЭ в частности, рэперах и судах.

Автор: Ксения Рындина