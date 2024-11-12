Опыт Челябинской области в сфере НКО тиражируется в России

По оценке губернатора Алексея Текслера, форум вышел из региональной повестки

Опыт Челябинской области в сфере некоммерческих организаций тиражируется в России. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил на седьмом Южно-Уральском гражданском форуме, где обсуждают актуальные вопросы развития гражданского общества и решения, принятые государственными органами. Мероприятие началось в Челябинске и продлится два дня, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Созданные на Южном Урале клиника для бездомных и фонд еды «Русь» стали образцами для подобных проектов в других регионах.

«Форум вышел из региональной повестки, мы обсуждаем и федеральные вопросы. Ценю это общение, у нас постоянный диалог. Пять лет мы вырабатываем новые подходы и решаем важные задачи НКО. Стали одной дружной семьей. Форум поможет найти новые формы работы», — отметил губернатор на встрече с экспертами.

Сектор НКО — значимый для социальной сферы, помогает развитию ценностей и коммуникаций общества. Как рассказал губернатор, в Челябинской области предоставляют гранты НКО, активным гражданам, школьникам, за проекты, связанные с СВО. Правительство поддерживает сферу обучением, имущественными мерами, медийно. Но постоянно ищут новые варианты помощи. Введена региональная награда — знак отличия «Благое дело». В профильный рейтингах Челябинская область занимает места с 5‑го по 13‑е, и губернатор ставит задачу быть лучше в работе с НКО. Также планируется активное участие в грантовых конкурсах муниципалитетов.

Гражданский форум в Челябинске проводится 12 и 13 ноября. На одной площадке собрались активные и неравнодушные граждане — эксперты и представители НКО, власти, бизнеса из 20 регионов России. Ключевая тема — «Глобальные тренды и вызовы для НКО — новое будущее».