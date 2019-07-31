Муниципальным служащим повысят зарплату

Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

Вчера, 30 июля, в селе Долгодеревенское глава региона Алексей Текслер сообщил об индексации заработной платы. Зарплату муниципальных служащих проиндексируют на 4,2 процента. Также Алексей Текслер отметил, что с повышением ожидает и рост эффективной работы с местным населением.



На седьмом съезде глав муниципальных образований, который прошел в Сосновском районе Алексей Текслер отметил главные приоритеты в работе. Они коснутся области здравоохранения, культуры, образования и не только. На реализацию проектов поступят дополнительные средства из бюджета.

