Вчера, 30 июля, в селе Долгодеревенское глава региона Алексей Текслер сообщил об индексации заработной платы. Зарплату муниципальных служащих проиндексируют на 4,2 процента. Также Алексей Текслер отметил, что с повышением ожидает и рост эффективной работы с местным населением.
На седьмом съезде глав муниципальных образований, который прошел в Сосновском районе Алексей Текслер отметил главные приоритеты в работе. Они коснутся области здравоохранения, культуры, образования и не только. На реализацию проектов поступят дополнительные средства из бюджета.
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