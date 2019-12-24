Сирота из Копейска спустя семь лет встретит Новый год в собственной квартире

Молодая семья уже переехала в новое жилье.

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Около семи лет молодая семья из Копейска скиталась по съемным квартирам. Девушка-сирота вместе с мужем и ребенком даже приняли участие в съемках телешоу, но и это не помогало решить им квартирный вопрос. Теперь у Анферовых появилась своя квартира, где они смогут встретить Новый год.

«Да, мы получили квартиру. Полуторка обычная, 34 „квадрата“. Сегодня остатки вещей перевезли. Ждем документы через месяц», — рассказал сайту «Первый областной» глава семьи Никита Анферов.

Татьяна Анферова должна была получить свое жилье еще в 2012 году, когда выпустилась из детского дома. Тогда девушке сказали, что квадратные метры ей не положены, так как она прописана в доме отца, которого давно лишили родительских прав. Затем дом признали ветхо-аварийным, а копейский суд решил, что ей положено жилье.

Отметим, в 2019 году в Челябинской области на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было предусмотрено более 751 миллионов рублей на приобретение 802 жилых помещений. На сегодняшний день в регионе приобретено 712 квартир на 588 миллионов рублей. В списке состоит 5649 человек.

В 2020 году на эти цели направят 737 миллионов рублей, что позволит приобрести 777 жилых помещений.