«Мы не отказываемся от курса на развитие»: Алексей Текслер назвал финансовые приоритеты бюджета 2021 года

Из-за пандемии коронавируса к разработке его проекта подошли тщательнее.

Сегодня, 30 ноября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил главные финансовые приоритеты бюджета 2021 года. В правительстве региона отметили, что работа над его проектом велась более тщательно — сказалась пандемия коронавирусной инфекции и экономический кризис, вызванный ей же. Расходы бюджета возросли, доходы же, напротив, уменьшились. Тем не менее, Челябинская область достойно справляется с навалившимися на нее финансовыми трудностями. Хорошим подспорьем в этом вопросе, конечно же, стала поддержка федерального центра. С начала этого года в регион пришли три крупных транша, которые частично закрыли дефицит собственных доходов территории.

Алексей Текслер при этом перед правительством региона поставил четкую задачу — держать курс на развитие.

«Сложности, конечно, есть, и пока будет пандемия, некоторые сложности сохранятся, но это не значит, что мы отказываемся от курса на развитие. Наоборот, предлагаемый бюджет региона ставит задачу удержать набранную динамику по ключевым направлениям. Это прежде всего решение задач нацпроектов и создание социальной и иной инфраструктуры. Конечно, вопросам борьбы с пандемией, вообще здравоохранению — особое внимание. Мы должны также обеспечить последовательное достижение национальных целей развития, обозначенных Президентом», — отметил Алексей Текслер.

По прогнозам доходы Челябинской области в 2021 году должны составить порядка 185,5 миллиарда рублей, расходы больше — 208 миллиардов. Дефицит в 22,5 миллиарда рублей планируют покрыть за счет коммерческих заимствований.

«В 2021 году сохранится финансирование начатых и согласованных ранее социально важных объектов в сфере образования, здравоохранения, спорта», — добавили в правительстве Челябинской области.

При этом некоторые сферы получат больше средств, чем раньше. Так дополнительные вливания будут направлены на здравоохранение, а также выплату социальных обязательств. Все региональные выплаты в 2021 планируют проиндексировать на 4 процента. Не отменят и пособия, которые ввели в Челябинской области в этом году. К ним относятся ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, ежемесячные пособия на третьего и последующих детей, а также компенсация затрат на домашнее обучение детей-инвалидов.

Вырастут и расходы на образование. На 7 процентов больше средств планируют направить на создание дополнительных мест в детсадах и школах, организацию школьного питания в начальных классах, а также на молоко для младшеклассников.

Отдельно губернатор остановился и на вопросе финансирования строительства и ремонта дорог. Региональная часть дорожного фонда сохранится на прежнем уровне, а объем финансовых вливаний на ремонт дорог местного значения существенно увеличится.

«С 2018 года мы заметно увеличили финансирование этого направления и продолжим эту политику в следующем году. Жители позитивно реагируют на это, значит, продолжим курс по ремонтам, стройкам дорог, несмотря на бюджетную ситуацию, при этом продолжим работать с федеральными ведомствами в части привлечения дополнительных средств дорожного фонда», — акцентировал губернатор.

Большой строкой в бюджете Челябинской области 2021 года отмечены вопросы газификации, жилищно-коммунального хозяйства и переселения людей из ветхого и аварийного жилья. На решение последнего вопроса из областного бюджета направляется более 750 миллионов рублей.

«Ни одно из этих направлений не должно провиснуть, это вопросы качества жизни людей и дальнейшего развития территории. Поэтому переселение из ветхого жилья продолжим, причем в ускоренном порядке», — подчеркнул глава региона.

Сферу ЖКХ также ждут крупные проекты. Так в Троицке и Сатке должны появиться новые котельные, в Карабаше будут построены очистные сооружения, а в Нязепетровске водозаборные.

Больше средств в году грядущем потратят и на вопросы улучшения экологии региона. Деньги выделят на рекультивации свалок в городах горнозаводской зоны: Миассе, Златоусте, Троицке и Катав-Ивановске. Благодаря увеличению финансирования в Магнитогорске завершат строительство нового полигона, а в Южноуральске полигона и мусоросортировочного комплекса. В Златоусте проведут рекультивацию мазутохранилища. Кроме того, в правительстве региона планируют в полтора раза увеличить финансирование программы «Чистая вода».

Больше денег получат и муниципалитеты Челябинской области. В 2021 году вырастут размеры субсидий. В правительстве также отметили, что все проекты, которые реализуются в рамках программы «Реальные дела» должны быть обязательно согласованы с жителями. По мнению губернатора только формат «народного бюджета» и вовлечение людей в принятие решений по благоустройству приведет к более эффективному расходованию средств.

«Люди должны участвовать в принятии решений по благоустройству, и не только. У нас „Реальные дела“ — это программа, которая предусматривает широкий спектр использования средств на разные задачи, актуальные для конкретных населенных пунктов. Такое инициативное бюджетирование — отдельная задача следующего года. Вовлечение людей, на мой взгляд, должно повлиять на качественное расходование средств и определение приоритетов их использования», — отметил губернатор.

В грядущем году в области впервые будет реализовано, так называемое, инициативное бюджетирование — жители смогут внести свои предложения по решению проблем местного значения. В бюджете на 2021 год заложено 750 миллионов рублей. Законопроект ранее внёс Алексей Текслер для активного участия южноуральцев в решении актуальных проблем территорий.