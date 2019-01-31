/ Челябинцам рассказали, что делать с двойными квитанциями за отопление

При смене поставщика тепла такая ситуация — не редкость.

Жителям Челябинска может прийти сразу две квитанции за отопление, предупреждает пресс-служба администрации города. Волноваться не следует, ведь это обусловлено сменой поставщика тепла в квартиры горожан.

Согласно актуализированной схеме теплоснабжения в административных границах города Челябинска на период до 2034 года c января текущего года АО «УТСК» утратил статус единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности с кодом № 01. Приказом Министерства энергетики АО «УСТЭК-Челябинск» присвоен статус единой теплоснабжающей организации, тарифы на тепловую энергию, установленные для этой организации, вступили в силу с 1 января 2019 года. — подчеркивают в пресс-службе горадминистрации.

А это значит, что оплачивать тепло с наступления нового года необходимо на расчетные счета компании АО «УСТЭК-Челябинск». Но если у вас остались неоплаченными счета за прошлый период от компании АО «УТСК», они могут отправить вам квитанцию, в которой будет указана сумма вашего долга.

При получении «двойных» квитанций обращайте особое внимание на период, за который произведено начисление, сумму, лицевой счет. В случае возникновения сомнений, рекомендуем потребителям до оплаты выставленного счета обратиться в расчетный центр предприятия по телефонам, указанным в квитанции. — добавляют в пресс-службе горадминистрации.

Если вы оплачиваете счета в электронном приложении и сомневаетесь, что расчет произведен верно, проверьте сумму, указанную в бумажной квитанции и уточните интересующие вас вопросы по номеру телефона, напечатанному на ней.