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/ Мастер-класс по пластилиновой анимации пройдёт в эти выходные

Мастер-класс по пластилиновой анимации пройдёт в эти выходные

Юные Челябинцы создадут мультфильм.
сегодня в 19:30
  |  Общество

В основе сюжета мультфильма — легенда об озере Тургояк. Он строится вокруг юноши Тура, встретившего прекрасную девушку по имени Гояк, которая громко плакала. Она рассказала ему, что злая колдунья, завидуя её красоте, отняла у нее зрение, и что снять заклятье может только чистая, как слеза вода. Тогда Тур отправился к озеру Байкал. Девушка умылась ею и тут же прозрела, а одна из капель упала на землю, на которой возникло озеро.

А когда девушка умывалась байкальской водой, упала одна капля на землю. И в том месте, где когда-то плакала Гояк, образовалось новое озеро с такой же холодной и чистой водой, какую принес Тур из Байкала для своей любимой. — говорится в легенде.

Кроме того, аниматор рассказал о процессе производства мультфильма и о том, почему была выбрана именно пластилновая анимация.

Дети разобьются на команды и начнут создавать сцены. У каждого своя часть. Затем мы соединим и получится общий мультфильм. Это не первый открытый урок в Публичной библиотеке, да и работаю в этой сфере. Это самая лёгкая в использовании техника, не предполагает дополнительных ресурсов — воды, кистей, карандашей. Так удобнее на однодневном открытом уроке — рассказал Александр Шевяков.

Мастер-класс пройдёт для маленьких челябинцев в эту субботу в здании публичной библиотеки. Участие в нём бесплатное, но количество мест ограничено.

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