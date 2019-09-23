«Мучаемся вторые сутки»: жители Верхнего Уфалея пробудут без воды как минимум до завтра

В городе весь день устраняют последствия аварии.

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Жители и социальные объекты Верхнего Уфалея продолжают оставаться без воды. Ее отключили из-за аварии — перегорел насос на одной из скважин. Аппарат заменили, но напора все равно не хватает, чтобы обеспечить водой все здания.

«Мы мучаемся уже вторые сутки. Воду отключили, отопления еще нет. У наших соседей маленький ребенок. Им пришлось уехать на дачу, потому что иначе невозможно», — возмущаются жители дома 159а по улице Ленина.

Сейчас специалисты горводоканала ставят дополнительный насос на соседнюю скважину. После этого вода должна доходить до пятых этажей домов. Пока же в районы «засухи» осуществляют подвоз.

«Горводоканал проводит мониторинг. Специалисты смотрят, где именно не хватает напора воды. В одном из домов все может быть в порядке, а в другом — работать только до 3 этажа. Туда точечно и будем подвозить», — отметила глава Верхнего Уфалея Вера Ускова.

По словам мэра, соцобъекты города к вечеру водой обеспечены: эти здания преимущественно малоэтажные.

Наладить водоснабжение в Верхнем Уфалее обещают к утру вторника.