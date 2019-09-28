В Верхнем Уфалее снова произошла авария на водопроводе

Устранить поломку удалось за несколько часов.

Послушать 00:00

Еще одна коммунальная авария произошла в Верхнем Уфалее вчера, 27 сентября. Жители микрорайона Никельщиков пожаловались на отсутствие водоснабжения. Причиной стала поломка на водоводе, которую начали устранять аварийные службы. Для этого им понадобилось несколько часов.

«Вчера была авария на водоводе, ее устранили за три часа. Сейчас все жители города обеспечены водоснабжением», — прокомментировала для сайта «Первый областной» глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова.

Напомним, что недавно в Верхнем Уфалее жители двух микрорайонов оставались без водоснабжения несколько дней. Проблема была решена заменой насосного оборудования. По словам главы округа, на данный момент вода в резервуарах достигла отметки в 1,2 метра. Критической отметкой для обеспечения всего города водой, является 0,4 метра.