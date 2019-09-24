Еще сутки без воды проведут жители Верхнего Уфалея

В администрации объяснили, почему устранение аварии затягивается.

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Аварию, из-за которой жители сидят четыре дня без воды, устранят в среду вечером. В этот день в город привезут насос. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Верхнего Уфалея.

Жители города вынуждены скупать в магазинах бутыли с водой, и надеяться, что все пойдет по графику.

«В субботу пропала вода, в других районах еще раньше не было. Мы сидим и ждем мужа, когда приедет с работы и привезет воду. Техническая вода нам нужна, но и питьевая тоже. Садики не работают, школы сокращенные. Есть у нас микрорайон „Никель“, там, может быть, вода и бежит струйкой, и садики есть, а Центральный и район Спартака закрыты. В школу дети берут покушать и попить», — рассказала Ксения, жительница Верхнего Уфалея.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в Верхнем Уфалее сломался насос, который обеспечивал водой весь город. Другого на случай ЧП не было. Сейчас установлены два альтернативных насоса меньшей мощности, но их не хватает, чтобы обеспечить весь город. Поэтому заказан новый мощный насос.

«Сейчас все, что можно делается: осуществляется подпитка из другого микрорайона, подвоз воды. Часть домов подключено. Организованны дополнительные места в садиках. Вся информация появится на сайте администрации. Новый насос прибудет только в среду. Созванивались с водителем он еще находится в пути», — прокомментировала руководитель пресс-службы администрации Верхнего Уфалея Наталья Егорова.

Ситуацией в Верхнем Уфалее заинтересовался Алексей Текслер. Губернатор направил в город министра строительства и инфраструктуры.