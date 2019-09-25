Министр строительства узнал из соцсетей, что в Верхнем Уфалее нет воды

Виктор Тупикин отчитал местные власти за предоставление неполной информации.

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Утром в Верхний Уфалей отправился министр строительства и инфраструктуры Челябинской области. Сразу после приезда Виктор Тупикин посетил объекты, где отсутствует вода. Оказалось, без полного водоснабжения остается 53 дома, объекты социальной сферы были обеспечены водой.

«Вчера в город направили три цистерны с питьевой водой. Также в город приехали два специалиста из челябинского водоканала, для того, чтобы установить все существующие причины и не допустить повторов ситуации с новым насосом. Ждем водителя и знаем о его расположении», — пояснил Виктор Тупикин.

Министр отметил, что из-за аварии жители сидят без воды почти четыре дня. Многие работы можно было осуществить раньше, если бы муниципалитет информировал область о ситуации.

«Сначала один насос сломался, заказали, везут, и тут второй входит из строя. Значит что-то в регламентах работы было не правильно. Сейчас эту проблему изучаем. Неполная информация поступала из муниципалитета в область. Когда сломался первый насос, об этом не было сказано, и только когда второй вышел из строя, появилась информация. Когда мы получали ее из муниципалитета, она полностью не соответствовала тому, что писали в соцсетях», — добавил Виктор Тупикин.

В администрации города заверили, что после аварии жителям была оказана необходимая помощь.

«22 числа вышла из строя скважина, туда установлен другой насос, который менее мощный, но он подает воду в город. Сразу же после отключения была открыта „горячая линия“, туда поступали обращения граждан. Для маломобильных групп населения доставлялась вода в квартиры по определенному графику. Все обращения были обработаны в течение часа. В настоящее время диспетчерская служба работает в усиленном режиме, эта работа продолжается», — пояснила Вера Ускова, глава Верхнеуфалейского городского округа.

Новый насос везут из Тамбовской области. Он должен прибыть в город сегодня вечером, после чего начнутся работы по установке.

«Монтаж насоса вместе с подключением колонки займет 5 часов. Если в пять-шесть будут начаты работы, то к полуночи они закончатся. При благоприятном исходе утром вода должна быть в городе», — рассказал министр строительства и инфраструктуры.

Сегодня были приняты решения о выделении средств на покупку еще одного нового насоса. Его закажут уже вечером. Об этом сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области.