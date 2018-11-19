/ Игрок магнитогорского «Металлурга» признан лучшим защитником недели

Виктор Антипин набрал три очка в четырех гостевых матчах.

Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин признан лучшим игроком обороны прошедшей игровой недели в Континентальной Хоккейной Лиге. Такое решение КХЛ вынесла на основании статистики игроков, представленной статистическим бюро.

В четырёх гостевых матчах Виктор Антипин одержал вместе с командой три победы и набрал 3 очка. Это лучший результат недели среди защитников. Виктор Антипин не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2», нанёс 12 бросков по воротам и заблокировал 6 бросков соперников. — говорится в заявлении пресс-службы Континентальной Хоккейной Лиги.

Также в КХЛ назвали лучшего вратаря недели, им стал страж ворот ЦСКА Илья Сорокин. Лучшим нападающим лига признала форварда СКА Максима Карпова, а новичком недели стал игрок «Сибири» из Новосибирска Никита Михайлов.