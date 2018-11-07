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/ Голкипер «Металлурга» признан лучшим вратарем недели

Голкипер «Металлурга» признан лучшим вратарем недели

Василий Кошечкин одержал 3 победы в 3 матчах.
сегодня в 17:31
  |  Хоккей

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин признан лучшим вратарем недели в Континентальной Хоккейной Лиге. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Эксперты лиги оценили надежную игру стража ворот «Сталеваров», основываясь на статистических данных выступлений.

В трёх матчах Василий одержал три победы, в том числе одну на ноль. Кошечкин отразил 96,74% бросков по своим воротам, при коэффициенте надежности 1,01. — отметили в пресс-службе КХЛ.

Отметим, лучшим защитником прошедшей игровой недели был признан Даррен Диц из «Барыса». В четырех матчах канадец набрал 3 очка, заработал показатель полезности «+3», а в матче против «Трактора» отметился голевым дублем. Лучшим нападающим лига признала Дениса Паршина, который набрал 6 очков при показателе полезности «+2». Лучшим же новичком недели лига признала Максима Афанасьева из ярославского «Локомотива».

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