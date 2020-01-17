Губернатор Алексей Текслер поздравил Челябинскую область с 86-летием

Глава региона отметил, что Южный Урал имеет огромный потенциал для развития.

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Сегодня, 17 января, Челябинская область празднует свой День рождения. Региону исполнилось 86 лет. В связи с этим, губернатор Алексей Текслер поздравил всех южноуральцев с этим праздником.

Глава региона отметил, что Южный Урал внёс огромный вклад в экономику страны, в развитие многих её отраслей, стала одним из ведущих регионов России.

«Примите поздравления с днем рождения Челябинской области. Мы все считаем её своим домом, в меру сил пытаемся его обустроить, наполнить теплом, любовью, достатком, заботой. Мы гордимся её прошлым, ценим настоящее и думаем о будущем. Всем памятен ратный и трудовой подвиг южноуральцев в годы Великой Отечественной войны — в юбилейный год Победы мы ещё раз с гордостью вспомним об этом», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор пожелал всем южноуральцам счастья, взаимопонимания и успешной работы на благо родной области.