В челябинском Минздраве рассказали, как снизить риск рака толстой кишки

Чаще всего заболевание диагностируют у пациентов старше 40 лет

Колоректальный рак, или рак толстой кишки, диагностируют преимущественно у людей старше 40 лет. Этот вид онкологии хорошо поддается лечению, если выявить его на ранней стадии. Как сообщила главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева, есть два направления в профилактике этого вида рака: прохождение обследований и правильный образ жизни, передает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Снизить риск колоректального рака помогут отказ от курения и алкоголя, контроль веса, активный образ жизни, потребление большого количества зеленых овощей и злаковых, а также минимальное потребление красного мяса. Контролировать здоровье толстой кишки помогут регулярные профилактические осмотры и диспансеризация.

Если же вы уже заметили какие-то изменения в работе кишечника или кровь в стуле, необходимо сразу же обратиться к врачу и пройти колоноскопию. После 40 лет проходить процедуру важно, даже если нет никаких симптомов.