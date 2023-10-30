Челябинский метод выявления рака кишечника признали лучшим IT‑проектом в стране

Совместная работа медиков и айтишников заняла первое место в номинации «Здравоохранение»

Искусственный интеллект, разработанный в Челябинском онкоцентре для выявления рака кишечника, занял первое место на XI Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT.2023» в Новосибирске, сообщает пресс-служба ЧОКЦОиЯМ.

Программно-аппаратный комплекс Polyptron был разработан при активной поддержке Минздрава Челябинской области. Искусственный интеллект прямо во время колоноскопии выявляет предвестников колоректального рака. Благодаря этому небольшие полипы можно удалить без госпитализации прямо во время диагностической процедуры.

«Челябинский онкоцентр и компания „EVA-Lab“ на протяжении нескольких лет разрабатывали программное обеспечение и занимались обучением нейросети. Я надеюсь, в ближайшее время нам удастся распространить применение нейросети в центры амбулаторной онкологической помощи, создать единую сеть данных и использовать искусственный интеллект по всему региону. Сейчас это полностью готовый к внедрению в клиническую практику проект», — говорит главный врач ЧОКЦОиЯМ, доктор медицинских наук Дмитрий Ростовцев.

В конце 2022 года онкологи показали, как работает нейросеть, губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

Летом 2023 года компания «EVA-Lab» заключила на экспозиции «Иннопром» соглашение о внедрении пилота по поиску рака кишечника со Свердловской и Челябинской областями.

О других победителях конкурса читайте в отдельном материале.