Челябинка при продаже щенка потеряла 300 тысяч рублей и получила кредит

При покупке злоумышленник украл данные ее банковской карты.

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Жительница Челябинска обратилась с заявлением в правоохранительные органы, сообщив, что у нее украли 300 тысяч рублей. 57-летняя челябинка объяснила, что собиралась продать щенка, для чего разместила объявление на одном из популярных интернет-сервисов. Покупатель быстро нашелся, но для того, чтобы перевести деньги за собаку, он попросил продавца дойти до ближайшего банкомата. Там, под руководством злоумышленника, женщина совершила несколько операций, которые и привели к тому, что данные ее банковской карты оказались доступны другому человеку.

Кроме того, что с ее счета было списано около 300 тысяч рублей, женщина узнала, что на ее имя был оформлен кредит в размере 1,4 миллиона рублей.

«По данному факту в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по городу Челябинску, возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье „Мошенничество“. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сообщили сайту «Первый областной» в ОС со СМИ УМВД России по Челябинску.

Сотрудники полиции устанавливают детали и разыскивают подозреваемого в совершении данного преступления.