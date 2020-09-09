Челябинские школьники вместе с полицейскими «раскрыли дело по горячим следам»

Правоохранители в форме игры рассказали детям, как не стать жертвами мошенников.

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Второклассники одной из школ Челябинска, где учится сын губернатора, стали участниками необычной игры. Полицейские пришли к ним в гости и предложили «найти злоумышленников и раскрыть дело по горячим следам».

«Подростки моментально влились в игровой процесс и как настоящие полицейские искали улики, „снимали отпечатки пальцев“ и составляли фоторобот подозреваемого. На этом мероприятие не закончилось, после череды заданий школьников посвятили в стражи правопорядка и вручили им шевроны „юный полицейский“», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Детям объяснили, как уберечь себя и своих пожилых родственников от противоправных действий. Затем ребятам подарили комикс «История одного мошенника». В нем на доступном для учеников языке рассказывается, как не попасться на удочку мошенников.