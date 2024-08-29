Мошенники перед 1 сентября придумали новые схемы обмана

МВД России предупреждает родителей о возможной опасности

К 1 сентября мошенники придумали новые схемы обмана, связанные с началом учебного года. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Новые варианты похитить деньги граждан выявило управление по противодействию киберпреступности.

«Опросы на волнующие родителей школьников темы, приглашения в школьные чаты, предоставление фейковых скидок по несуществующим акциям, розыгрыши призов и голосования — все это для мошенников становится инструментами вовлечения в обман в преддверии волнующего для родителей и детей события — нового учебного года», — отмечают в МВД.

Мошенники стали активно проводить опросы о готовности к школе, питании в школьной столовой, внешкольных занятиях. Сообщения появляются от самой школы или родительского комитета. Для прохождения опроса нужно авторизоваться через личный аккаунт, указав логин и пароль. Также может быть ссылка на мошеннический сайт.

Родителям предлагают вступать в школьные чаты, где могут быть призывы поучаствовать в голосовании, поддержать одноклассницу или перевести деньги на экскурсию, ремонт. Ссылка на оплату или голосование переведет на сайт мошенников.

Стали подделывать и страницы маркетплейсов с распродажами ко Дню знаний. Ссылка переведет на сайт мошенников, где при вводе данных человека информация попадет к злоумышленникам.

В МВД России призывают быть бдительными, перепроверять контакты и ссылки, прежде чем предоставить свои персональные данные и банковские коды.