Мошенники Челябинской области стали активно пользоваться преступной схемой «матрешка»

Есть первые потерпевшие

В Челябинской области мошенники все чаще стали применять преступную схему «матрешка». Так, в дежурную часть полиции Верхнего Уфалея обратился мужчина, ставший жертвой подобной махинации, сообщают в пресс-службе региональной полиции.



«Потерпевший рассказал, что ему поочередно звонили мужчины и женщины, которые представлялись сотрудниками оператора сотовой связи, портала „Госуслуги“, финансовых организаций. При этом каждый следующий собеседник утверждал, что в предыдущих беседах уфалеец общался с мошенниками»,— говорится в сообщении.

Злоумышленникам удалось расположить к себе потерпевшего и убедить его перевести на неизвестные счета 1 миллион 368 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждено уголовное дело.