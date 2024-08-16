Мошенники стали выманивать деньги с помощью нейросетей

Они используют чужие фото и записи голоса через взлом аккаунтов в соцсетях

Мошенники стали чаще использовать современные технологии для того, чтобы выманивать у россиян деньги. Например, они используют дипфейки — взламывают чужой аккаунт, берут фото и записи голоса и с помощью нейросетей создают реалистичное видеоизображение человека, сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.



Потом видеоизображение мошенники рассылают друзьям и родным через соцсети или мессенджеры. Виртуальный клон рассказывает, что он попал в беду и ему срочно требуется перевести деньги на счет. Иногда злоумышленники создают дипфейки работодателей, сотрудников госорганов или известных личностей.

При получении такого сообщения пользователям советуют не спешить с переводом денег. Стоит позвонить реальному человеку и уточнить, действительно ли ему требуется помощь. Если такой возможности нет, то задайте в переписке вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый.

«Проверьте видеосообщение на предмет монотонной речи собеседника, неестественной мимики и дефектов звука — наиболее заметных признаков дипфейка», — сказали в пресс-службе.