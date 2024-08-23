Мошенники создают фальшивые сайты с распродажей школьных товаров

Ссылки на них рассылают с помощью рекламных сообщений в мессенджерах

В канун начала учебного года мошенники создают фальшивые сайты, где якобы проводится распродажа формы и канцелярии для школьников. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

«Родители с радостью оплачивают покупки на подобных сайтах, однако средства достаются мошенникам», — предупреждает эксперт.

Ссылки на такие сайты обычно распространяют через мессенджеры с помощью таргетированных рассылок. Эксперт советует внимательно изучать незнакомые интернет-магазины и не поддаваться на уловки мошенников.