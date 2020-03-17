Мошенники обманом заставили ветерана труда купить наколенники

Свои действия они прикрыли инициативой депутата Госдумы.

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В Челябинске 87-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Неизвестный мужчина попросил впустить его в квартиру якобы для того, чтобы задать пару вопросов. А в итоге продал ей китайские наколенники.

Незнакомцу пожилая женщина открыла дверь сама. Даже показала свои медали и ордена — она ветеран труда, всю жизнь работала в торговле. Однако, когда мошенник стал предлагать ей купить наколенники, отказать не смогла — побоялась. Мужчина требовал с нее девять тысяч рублей, но откуда у пенсионерки такая сумма? Она сказала, что есть 800 рублей, их он и забрал, прихватив еще и последнюю мелочь со стола.

«У меня были 800 рублей, я их сама отдала, он заставлял, выписал чек. Я его оттолкнула от себя, он ко мне обниматься хотел, он, видать, в это время взял эту мелочь», — вспоминает пожилая Александра Крысанкова.

Прояснил ситуацию председатель движения «Соцгород», депутат Госдумы Андрей Барышев. Именно его сотрудником представился мошенник.

«Это мошенники, это уголовно наказуемое деяние. Очень неприятно, что обижают людей пожилого возраста, малоимущих. Движение „Соцгород“ никогда в жизни за 20 лет работы ничего платного не оказывало. Это бесплатные билеты на елку, бесплатные мероприятия, концерты, подарки. Женщина, которая пострадала, пенсионер. Я уже сказал своим помощникам, чтобы мы компенсацию обеспечили ей», — прокомментировал Андрей Барышев.

Также он добавил, что подобные ситуации уже случались несколько лет назад. Стоит быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников.