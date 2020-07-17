Главбух присвоила более 2 миллионов рублей предприятия в Челябинской области

Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

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В Чесме перед судом предстанет 40-летняя сотрудница коммерческого предприятия. Главный бухгалтер обвиняется в присвоении более двух миллионов рублей, а также в мошенничестве.

По версии следствия, 60-летний владелец компании обнаружил крупную недостачу и обратился в полицию. Выяснилось, что деньги присвоила его подчиненная, которая имела доступ к банковскому счету предприятия. С него главный бухгалтер переводила себе в течение длительного периода различные суммы. Всего ей удалось похитить более 2,1 миллиона рублей. Кроме того, женщина внесла в трудовую книжку ложную запись об увольнении и подделала справку о зарплате за три месяца. После чего она встала на учет по безработице и получила пособие в размере свыше 23 тысяч рублей.

«На период следствия женщине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Материалы дела и обвинительное заключение направлены в Чесменский районный суд.