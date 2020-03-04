Гончары и прядильные мастерские: в Челябинской области состоялся первый фестиваль сельского туризма

Основной задачей являлось возрождение традиционных ремёсел.

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В Чесменском доме культуры 3 марта состоялся первый открытый фестиваль «Сельский туризм и ремёсла». Там были представлены традиционные мастерские, где проводили мастер-классы по гончарному искусству, вязанию шалей, деревообработке и кузнечному делу. Эти ремёсла являются исконно русскими, поэтому идеально вписываются в сельские маршруты.

«Мода на развитие сельского туризма очень молодая. Но, по существу, у нас в области практически весь туризм сельский. Поскольку принята программа по сельскому туризму, то мы решили попробовать в рамках района организовать наш фестиваль», — рассказал методист отдела культуры Чесменского района.

К слову, посетили этот фестиваль не только местные мастера. Также для обменом опытом и хорошим настроением приехали жители села Веселовка из Златоустовского городского округа.

«С большим удовольствием узнал о фестивале в Чесме. Знаем, что 2020 год посвящён экотуризму, приехали сюда по обмену опытом. Планируем пригласить мастеров отсюда, чтобы пригласить к нам на летний фестиваль экотуризма», — поделилась Татьяна Рыбкина, жительница села Веселовка.

Отмечалось, что организаторы конкурса не ожидали такого большого ажиотажа. Ждали лишь местных жителей с ближайших сёл района. Только вот приехали не только сельчане Чесмы, но и даже жители Свердловской области. Одним из итогов фестиваля стало формирование межмуниципальных туристических маршрутов по сельским районам с ремесленной программой.