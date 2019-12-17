Защиты для старого священника просят у Патриарха Кирилла жители села Чудиново

Почетный служитель церкви может оказаться на улице.

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Протоиерей Иоанн Мелехин долгие годы был настоятелем храма Вознесения Господня в селе Чудиново. В Октябрьский район он перебрался в 1991 году, а когда дом при храме, принадлежащий епархии, сгорел, в 1999 на пожертвования прихожан поставили новый и никак его не оформили. Как говорят местные, настоятель и подумать не мог, что когда-то окажется в такой ситуации: лишится чина «по-старости» и останется без крова «по-ненадобности».

«Назначена ревизионная комиссия, которая будет 18 декабря в 10 утра, Отца Иоанна водворят из дома при храме. Ему не дают забрать собственное имущество, обвиняя его, что это он церковное имущество забирает. Помогайте. Мы должны быть вместе», — обращается к людям прихожанка храма Елена.

Беды на любимого приходом священника посыпались, когда в октябре в храме был назначен новый настоятель Отец Сергий (Лабынцев). Назначен Епископом Троицким и Южноуральским Парменом. И как считает Отец Иоанн, назначен неслучайно.

«Его назначили не для того, чтобы служить, а чтобы церковь разваливать. Он литургию служит, и они для сайта литургию снимают, для сайта служат, не для Бога», — говорит Отец Иоанн.

Причина, по словам Отца Иоанна, кроется еще глубже: дело в том, что в селе Красноселка поставили гостиницу, и теперь в это село хотят перевезти мощи почитаемой Евдокии из села Чудиново, и получать доход с паломников. Чтобы не навлечь гнев местных жителей, старому священнику даже предложили служить в Троицком кафедральном соборе.

«Они меня убирают, заставляют быть духовником епархии, а я уже ризу не надену, потому что те язвы, что они засадили в людях, я уже вылечить не смогу», — рассказывает Иоанн Мелехин.

Отметим, что до Троицкого кафедрального собора 77-летнему протоиерею придется ехать 2 часа, и это не под силу пожилому священнику, да и вопрос о жилье остается открытым.

«Как я пойду туда, здесь мое прибежище, здесь мое утешение, я здесь с 1991 года», — недоумевает батюшка.

Местные жители встали горой за старого настоятеля, им больно, что с почетным служителем так поступают. Прихожане говорят, что с новым священником уже отказался служить литургии местный певчий, и что Сергий Лабынцев просит у прихожан денег на дрова, уголь, купель для крещения, дарохранительницу — сосуд в котором хранится причастие, хотя все это в церкви есть.

«Мы петицию подписали о всех проделках Пармена. Она у меня на руках. Сама лично увозила ее, подписалии 696 человек. Пресс-центр Патриарха Кирилла принял наши документы. Все отметки у меня», — пишет в социальной сети прихожанка Елена.

На момент публикации материала мы не смогли получить комментариев от Троицкой епархии. Какое постановление вынесет завтрашняя комиссия, еще неизвестно, и куда отправится старый священник со своей матушкой, тоже непонятно. Как будет доживать свой век тот, кто всю жизнь служил Богу, и остался не удел с пенсией в 7 тысяч рублей? И как после этого людям не растерять веру, когда некоторые служители церкви рвут ее, чтобы прикрыть свои далеко не благие намерения, на эти вопросы местные прихожане сегодня не могут найти ответов.