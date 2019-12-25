Больницу, где лежат заболевшие детсадовцы Копейска, посетил министр здравоохранения

По данным Минздрава на 25 декабря госпитализировано 18 человек.

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Министерство здравоохранения Челябинской области опубликовало последние данные о состоянии детей и взрослых, которые попали в больницу с острыми кишечными инфекциями из детского сада № 34 города Копейска. На данный момент в стационарах находятся тринадцать детей и пятеро взрослых.

«Состояние у всех, кто сегодня находится в стационаре, удовлетворительное. Есть причины, диагнозы установлены, я думаю, что в ближайшее время и Роспотребнадзор, и минздрав, и город Копейск сделают определенные выводы, и, я думаю, что мы с этим случаем разберемся, и такого больше не повторится», — прокомментировал Юрий Семенов, руководитель регионального минзрава.

В министерстве также добавили, что двое из госпитализированных детей находятся в «Детской городской клинической больнице № 8» г. Челябинска. Один ребенок из реанимации был переведен в инфекционное отделение областного центра.

Обследование всех поступивших в больницы пациентов проведено, в настоящее время они продолжают получать лечение.

Напомним, несколько детей из детского сада №34 города Копейска пожаловались на тошноту, у них было отмечено повышение температуры. В медучреждении им был поставлен диагноз «острая кишечная инфекция». Врачи до сих пор разбираются в причинах ее возникновения.