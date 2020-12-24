Мороз поможет онкологам из Челябинска распознать рак

Менее травматичный и более эффективный метод диагностики освоили в областном онкологическом центре

Челябинск стал третьим городом в России после Питера и Москвы, где появился свой референс-центр по эндоскопии для онкологических пациентов, сообщает пресс-служба Центра онкологии и ядерной медицины.

«Референс-центр позволит повышать квалификацию врачей-эндоскопистов, которые занимаются ранним выявлением рака. Кроме того, Челябинск получит самое современное оборудование, а наши медики смогут вести научную и исследовательскую работу. Создание референс-центра — это веха в развитии южноуральской эндоскопической службы в целом», — заявил главный врач ЦОКЦОиЯМ Андрей Важенин.

На этой неделе в Челябинске также прошла онлайн-конференция для врачей и мастер-классы по диагностике. Так, медикам рассказали о преимуществах криобиопсии. Этот метод позволяет менее травматично и более эффективно провести забор биоматериала при диагностике рака легких.

Пациента больше не нужно оперировать и вскрывать грудную клетку. Вместо щипцов в его организм погружается зонд, который работает по принципу железного турника на морозе. Он примораживает частички опухоли, причем в десять раз больше, чем при операции. По этому биоматериалу гораздо легче поставить верный диагноз.

Кроме того, при помощи этого метода можно освободить перекрытый опухолью просвет бронхов, чтобы больной мог свободно дышать.

Среди всех видов онкологии именно рак легкого сейчас дает самую большую смертность у взрослого населения.