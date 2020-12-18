Алексей Текслер поручил привить от коронавируса медиков закрытых городов

Доктора и медсестры получат вакцину из квоты челябинского минздрава

«Мы не делим медиков по подведомственному признаку. Это наши жители, и они сейчас на передовой, в группе риска. Поручаю в ближайшее время подготовить списки, выработать механизм и приступить к вакцинации из региональной квоты, начиная с понедельника следующей недели»,

— подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор Алексей Текслер потребовал обеспечить вакцинацию от коронавируса медиков из Озерска, Снежинска и Трехгорного, сообщает пресс-служба правительства региона.Формально вся медицина закрытых городов подчиняется Федеральному медико-биологическому агентству, и региональный минздрав не должен вмешиваться в ее работу. Но врачи ЗАТО просят включить их в списки на вакцинацию от коронавируса.

Обращение медиков было озвучено в пятницу, 18 декабря, на брифинге первого вице-губернатора области Ирины Гехт. Чиновник сочла эту просьбу уместной и поддержала желание медиков получить защиту. А уже спустя пару часов губернатор закрепил этот вид помощи официально.

О том, как будет организована вакцинация медиков ЗАТО, региональный минздрав сообщит дополнительно.

На 18 декабря прививку от коронавируса получили более тысячи южноуральцев, относящихся к группам риска. Переносимость вакцины индивидуальная. В небольшом проценте случаев люди отмечали повышение температуры, озноб и даже интоксикацию. Однако серьезных осложнений после введения вакцины ни у кого не было. Все привитые отмечают, что у них изменился эмоциональный фон: ушел страх заразиться и боязнь, что болезнь завершится летальным исходом.