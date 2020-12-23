Владимир Путин напомнил, что работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере, в том числе и медикам, работающим в ковидных госпиталях.
«Это безусловно должно быть сделано, это требование закона», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что Трудовой кодекс не предусматривает аналогичного увеличения также и дополнительных выплат для медиков, занятых в борьбе с коронавирусом. «В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — сказал президент.
Он также подчеркнул, что это обосновано и с социальной точки зрения, и с точки зрения справедливости: вакцинация медицинских работников только началась, поэтому они «еще не защищены в нужном объеме».
«Это нужно будет сделать, прошу правительство организовать эту работу и как можно быстрее принять соответствующее решение», — распорядился Путин.
Президент дал поручение регионам «своевременно, заранее составить графики работы системы здравоохранения в праздничные дни, обеспечив при этом выплату» заработной платы в увеличенном объеме.
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