Серию мастер-классов «Мировые песни. Дети – детям» покажет ОТВ

Видео записали воспитанники студии Олега Митяева в Челябинске.

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Из-за коронавирусной инфекции культурная жизнь южноуральцев стала менее насыщенной: концерты и спектакли отменили, «посещать» мероприятия и мастер-классы жители Челябинской области стали онлайн. Но не только зрители начали привыкать к новому формату: артисты тоже «перестроились» и стали работать в онлайн-режиме. Например, воспитанники Детской студии Олега Митяева в Челябинске.

Начиная с марта этого года юные артисты дистанционно выпустили 6 мастер-классов «Мировые песни. Дети — детям», в которых не только рассказали об авторской, или бардовской, песне, но и познакомили зрителей с особенностями данного жанра.

«Целью мастер-классов является приобщение детей и молодёжи к авторской песне как к явлению в русской культуре, знакомство с классикой жанра и молодыми артистами, а также воспитание любви к русскому языку. Кроме того, мастер-классы помогут замотивировать зрителя к открытию собственного творческого потенциала, приобщить к активному туризму. Уникальность проекта — в манере подачи материала: она также ориентирована на детскую и молодёжную аудиторию»,— рассказали организаторы.

Транслировать серию мастер-классов будет ОТВ. Уже завтра, 17 августа, зрители смогут увидеть первый выпуск под названием «Творчество Николая Гринько». В нём юные артисты расскажут зрителям о бардовской песне в целом, а также о творчестве современного представителя этого направления — лидере московской группы «Green» Николае Гринько. Отметим, в прошлом году музыкант стал специальным гостем Всероссийского Ильменского фестиваля и вместе со студийцами исполнил их любимую песню.

Посмотреть первый мастер-класс можно на сайте 1obl.tv в понедельник, 17 августа. Начало в 12:00 по челябинскому времени.