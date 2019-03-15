/ В России собираются избавить от антибиотиков молоко

Кроме того, планируется создание экспресс-теста по их определению.

В России разрабатывается ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье и готовой молочной продукции. Также в планах — создание экспересс-метода их определения. Об этом «Известиям» рассказал председатель технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарев.

В августе прошлого года вступило в силу решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о максимально допустимом уровне остатков антибиотиков в животноводческой продукции. Например, согласно документу, в молоке допустим бацитрацин — до 0,1 мг/кг, ампициллин — 0,004 мг/кг. Всего указано 72 препарат с допустимыми нормами. Как пояснил Аркадий Пономарев, фактически ЕЭК дала зеленый свет на производство продукции с антибиотиками.

Ведь если эти препараты хоть в какой-то дозе разрешены для поставки на молочные заводы, они однозначно окажутся в продуктах у потребителя на столе, — сказал он. — Только уже не в остаточных дозах, а в другой концентрации, поскольку на производство 1 кг сливочного масла или сыра идет 8−12 литров сырого молока. — сказал «Известиям» Аркадий Пономарев.

По его мнению, Российскому рынку нужны более строгие нормы содержания антибиотиков в продукции.16 апреля технический комитет рассмотрит первый проект нового стандарта для молочной индустрии. Аркадий Пономарев также отметил, что употребляя продукцию с антибиотиками человек привыкает к ним. В случае, если эти лекарства понадобятся человека в период болезни, то они могут не сработать.