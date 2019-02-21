/ Ритейлиры предупредили о задержке в поставках молочной продукции

Причиной перебоев может стать приказ минсельхоза об оформлении сопроводительных документов.

Крупные российские ритейлеры, предупредили о возможных сбоях в поставках молочных и кисломолочных продуктов, сообщают «Известия», которые ознакомились с обращением Ассоциаций компании розничной торговли. В ее структуру входят торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Ашан», «Дикси». Документ от АКОРТ поступил в министерство экономического развития России.

Причиной перебоев может стать приказ минсельхоза, который начнет свое действие с 1 июля. Он обяжет оформлять ветеринарные сопроводительные документы на пакетированные молочные продукты. Это позволит внести товары в единую систему «Меркурий», отследить весь путь их производства и избавить рынок от фальсификата. Как рассказали «Известиям» в АКОРТ, система «Меркурий» хорошо работает в цепочке «от фермы до цеха», но на последующих стадиях переработки продукции, и ее реализации целесообразнее использовать маркировку контрольными знаками.

Даже при полномасштабной работе торговых сетей в «Меркурии» далеко не все поставщики смогут успешно влиться в этот проект. АКОРТ поддерживает проект Минпромторга по переносу готовой молочной продукции в систему маркировки. — рассказали «Известиям» в Ассоциации.

Отметим, что с 2018 года подобные сведения предоставляют производители сырья. При этом зачастую неизвестным остается происхождение сухого молока. Только в прошлом году в Роспотребнадзор, согласно данным «Известий», поступило более 5 тысяч жалоб на продукцию, которая не отвечала требованиям техрегламентов, а большая часть обращений касалась молочных товаров.