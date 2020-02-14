Молодым ученым Южного Урала будут оказывать финансовую поддержку

Специалисты могут получить гранты на исследования и улучшить жилищные условия.

Послушать 00:00

Молодой ученый Иван Семьян много лет занимается историей Аркаима и проводит исследования поселения. Для этого он перебрался в Челябинск из Казахстана.

«В археологии наблюдать непосредственно объект исследования тяжело, потому что в живом виде культура уже не сохранилась. Она осталась фрагментарно. И есть какие-то вопросы, которые невозможно разрешить без натурного воспроизведения», — рассказывает Иван Семьян.

У специалиста есть семья и квартира, оформленная в ипотеку, которую не так просто погасить, но не за горами счастливые перемены. По инициативе губернатора Алексея Текслера молодых ученых будут поощрять выплатами, что позволит удержать умы в регионе. Специалистам, имеющим семьи, предложено выплачивать до 1 миллиона рублей для улучшения жилищных условий.

«Учитывая те решения, которые озвучил недавно Президент России в своем Послании и на Совете по науке и образованию: сейчас материнский капитал будет выделяться на первого ребенка — это 466 тысяч в этом году. Плюс миллион, о котором говорю я, и в принципе можно думать о том, чтобы создавать молодую семью, связывать свою судьбу с Южным Уралом», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Помощь в покупке квартиры окажут 3000 молодых ученых — именно столько их в нашем регионе. Кроме этого окажут содействие и в научных разработках специалистов. По поручению губернатора в 2020 году увеличат грантовую помощь на реализацию их проектов, для этого из бюджета и Фонда фундаментальных исследований будет направлено более 100 миллионов рублей. Заявки молодые ученые могут отправлять уже весной.

Юлия Логинова изучает генетику, отклонения и особенности в хромосомном наборе, с помощью таких исследований можно узнать причину бесплодия или возможные болезни будущего ребенка.

«Идей много и все они требуют дорогостоящего оборудования, но финансовой возможности нашего университета ограничены», — говорит старший преподаватель кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики ЮУрГМУ Юлия Логинова.

Теперь ученые-генетики готовят документы на получение гранта, их исследования могут создать настоящий прорыв в науке, так называемая генетическая диспансеризация позволит определять отклонения в развитии плода и предупреждать болезни заблаговременно.