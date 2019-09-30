Контейнеры, вытрезвитель и прямые выборы глав: что просили еманжелинцы у губернатора?

Традиционная встреча с жителями прошла оживленно, многие вопросы были решены на месте.

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Алексей Текслер встретился с жителями Еманжелинска, в ходе своего визита в город. Одной из первых озвученных проблем стала нехватка контейнеров и площадок для сбора ТКО. Жители попросили помочь с закупкой. Алексей Текслер пообещал увеличить финансирование. В этом году на покупку контейнеров было потрачено более 2-х миллионов рублей. Для района закуплено более 200 новых баков, планируется приобрести еще 300. В районе оборудовано 293 контейнерных площадки, на которых размещено почти 800 баков для сбора мусора.

Жители Еманжелинска рассказали, что горожанам, попавшим в программу переселения из ветхо-аварийного жилья, предлагают переезд в Челябинск, но многие не хотят менять место жительства. В Еманжелинске они провели большую часть жизни и хотят остаться на насиженном месте.

«Договорились с главой района, что со следующего года деньги, выделенные на переселение, будем направлять на строительство домов в территориях. Будем строить здесь дома. Не вторичное жильё давать, а новое», — пояснил Алексей Текслер.

Обратили свое внимание жители и на процедуру выборов глав районов. Еманжелинцы изъявили желание принимать решение о том, что «будет у руля», самостоятельно и попросили вернуть процедуру прямых выборов.

«Я тоже поддерживаю это. Пока я у власти, вернём эту практику», — пообещал губернатор Челябинской области.

Главный врач местной больницы обратился к губернатору с просьбой возродить работу медицинских вытрезвителей. Люди, которых доставляют в больницу в состоянии алкогольного опьянения, доставляют дискомфорт пациентам, уже проходящим лечение в стационаре. Алексей Текслер дал поручение министерствам здравоохранения и социальных отношений проработать этот вопрос и найти решение. Одним из вариантов, предложенных губернатором, стало строительство рядом с больницами отдельных учреждений, где будут оказывать медицинскую помощь бездомным и людям в алкогольном опьянении отдельно от остальных пациентов.