/ Молодые южноуральцы получили больше всех грантов на форуме «Утро»

На проекты жителей Челябинской области эксперты выделили почти семь миллионов рублей.

29 июня в Тюмени завершилась вторая смена молодёжного форума «Утро». По его итогам 29 из 89 проектов из Челябинской области, предложенных к поддержке, получили гранты на сумму 6 760 000 рублей.

Принять участие в форуме приехали не только юноши и девушки с разных уголков России, но и гости из других стран. Молодые люди познакомились с новыми образовательными программами и, разумеется, выполнили свою главную миссию, представив свои проекты на грантовом конкурсе Росмолодёжи. Максимальная сумма, которую могла получить конкретная инициатива для её дальнейшего развития, составляет 3 миллиона рублей — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» организаторы форума.

Челябинская область заявила о своих амбициях уже на первой смене форума: южноуральцы получили от экспертов более трёх миллионов рублей на развитие 10 проектов. В их числе грант на 500 тысяч рублей на новые технологии для системы наставничества педагогов, который презентовала Александра Симонова.

Отметим, форум «Утро» проводится ежегодно и позволяет участникам получить универсальные навыки на мастер-классах и тренингах, провести время на спортивных, интеллектуальных событиях и грандиозных вечерних шоу. Возраст участников — от 18 до 35 лет. В этом году темой форума стал «Креативный капитал», позволяющий воспринимать окружающий мир нестандартно, видеть возможности и скрытые проблемы, а также генерировать новые идеи для того, чтобы находить действенные решения.

В 2019 году форум прошёл в две смены: с 20 по 25 июня и с 25 по 30 июня в Тюмени. Площадкой для мероприятия стало кадетское училище. Участниками форума стали представители самых разных профессий: IT-специалисты, политики, контент-мейкеры, актеры, музыканты, экологи, представители рабочих профессий, общественные деятели, спортсмены, культурологи и многие другие.